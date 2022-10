Migranti, bimbi morti ustionati su un barchino: la più piccola aveva 10 mesi

Le salme dei due bambini morti ustionati, sul barchino di 6 metri dove ieri si è sviluppato l'incendio, sono a disposizione della Procura di Agrigento e si trovano nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa. La bambina - è stato accertato - aveva 10 mesi, mentre il maschietto aveva un anno.

Su quel barchino, partito dalla Tunisia lo scorso mercoledì, viaggiavano 26 uomini, 8 donne e 2 minori di nazionalità Costa d’Avorio, Senegal, Mali, Guinea e Camerun. A fare chiarezza su tutti gli aspetti della tragedia registratasi ieri, al largo di Lampedusa, sono le investigazioni di Capitaneria di porto e Squadra Mobile della Questura di Agrigento. A coordinare l'inchiesta aperta è direttamente il procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella. Si sta procedendo, al momento, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (come avviene per ogni sbarco di migranti) e morte come conseguenza di altro reato.

