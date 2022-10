L’equipaggio del Humanity1 ha soccorso 113 migranti che erano su un gommone in pericolo. Tra loro 3 donne e 1 bambino. Ora sulla nave di Sos Humanity ci sono 158 persone. Altre 118 sono sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee. E Alarm Phone ha lanciato l’allerta circa un barcone con 400 migranti in pericolo di vita: «Si trovano in zona Sar italiana. Sono in fuga dalla Libia e l’acqua entra nell’imbarcazione».

