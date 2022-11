Siracusa-Igea Virtus, disordini allo stadio: denunciati 10 minori

La Digos di Siracusa ha denunciato dieci minori dopo i disordini in occasione dell’incontro di calcio tra le squadre Asd Siracusa e Nuova Igea Virtus, disputata il 13 novembre nello Stadio Nicola De Simone di Siracusa. Il 15 novembre scorso vennero arrestati cinque siracusani e un netino per violenza privata: le sei persone arrestate erano salite sulla balaustra che separa il campo e gli spalti minacciando i giocatori del Siracusa.

Alcuni avevano addirittura invaso il campo di gioco costringendo i membri della squadra a consegnare loro la maglia come punizione per la pesante sconfitta subita.

I minori, a loro volta, avevano lanciato sassi e bottiglie contro la tifoseria avversaria che nel frattempo lasciava la zona dello stadio. Si tratta di tre quindicenni e quattro quattordicennii. Il prefetto su parere della questura, ha disposto la chiusura al pubblico dell’impianto sportivo.

