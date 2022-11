Ponte sullo Stretto, Landini: "In Sicilia servono autostrade e treni"

«Al ministro Salvini bisognerebbe dire che una delle emergenze, oggi, è investire nelle cose che servono: e in Sicilia servono autostrade e ferrovie che funzionino». Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Palermo, nella nova sede della Flc, rispondendo ai cronisti sul ponte nello Stretto. «Allo stesso tempo, penso che quella del ponte non sia tra le urgenze di questo Paese», ha concluso.

Sul RdC: "E' necessario. Assurdo far cassa su poveri"

«Pensiamo che in un Paese dove la povertà e le diseguaglianze sono aumentate, avere uno strumento come il reddito di cittadinanza è necessario. Abbiamo avanzato anche delle proposte per migliorare questo strumento, ma l’idea di fatto di cancellarla crediamo sia assolutamente sbagliata. Se si pensa di fare cassa sui poveri in questo modo è assurdo». A dirlo il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a Palermo dove stamane è in corso una manifestazione a favore del reddito cittadinanza. «Noi pensiamo che occorre creare lavoro - ha proseguito - ma confusione tra reddito e le politiche attive è sbagliato: il lavoro si crea attraverso gli investimenti».

© Riproduzione riservata