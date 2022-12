Dramma migranti, bambina di 6 mesi muore in hotspot Lampedusa

L'operazione di soccorso avvenuta la scorsa notte a largo di Lampedusa, in area di responsabilità SAR italiana, condotta da due motovedette della Guardia Costiera, in cui sono stati tratti in salvo 305 migranti che erano su un barcone di 15 metri a circa 20 miglia dalle coste italiane. Tra le persone soccorse anche 17 donne e 6 minorenni, 21 gennaio 2022. L'intervento, spiega la Guardia Costiera, "è stato particolarmente complesso a causa delle ridotte dimensioni dell'unità e dell'eccessivo numero di persone presenti a bordo che avrebbero potuto determinare il capovolgimento dell'unità alla deriva". ANSA / Guardia Costiera +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++