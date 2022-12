Esplosioni in un appartamento di Adrano, in provincia di Catania. E’ accaduto nella tarda serata di ieri. A causa probabilmente una bombola di gas. L’appartamento, andato distrutto, era abitato da due extracomunitari. Un marocchino è stato estratto vivo dalle macerie dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale. Un suo connazionale ha accusato un malore, è stato soccorso dai sanitari del 118 e anche lui portato in ospedale.

