Marocchino e albanese si fidanzano e in famiglia scoppia una rissa con 10 denunciati

CARABINIERI

Denunciate 10 persone per rissa, lesioni personali, minacce gravi e danneggiamento in concorso. La scintilla che ha fatto esplodere gli animi dei contendenti, sarebbe stata l’ennesima uscita in pubblico della coppia