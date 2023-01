Omicidio di Vittoria, stamattina sarà conferito l'incarico per l'autopsia

Sarà conferito stamattina dalla procura di Ragusa l’incarico al medico legale Giuseppe Algeri che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo di Marouene Slimane, trentenne di origine tunisina, ucciso alle 4.30 del mattino del 1 gennaio 2023 fuori da una discoteca alla periferia di Vittoria (Ragusa). Per il delitto sono stati sottoposti a fermo un ragazzo da poco maggiorenne e due adolescenti, indagati per concorso in omicidio.

La vittima è stata uccisa a colpi di spranga ed è stata colpita anche con un coltello a serramanico, armi che sono state ritrovate dai carabinieri - cui sono affidate le indagini coordinate dalla sostituta Silvia Giarrizzo della procura di Ragusa - dentro l’automobile in uso al maggiorenne sottoposto a fermo. La Procura nominerà anche un tossicologo per l’autopsia: si tratta di Pietro Zuccarello

© Riproduzione riservata