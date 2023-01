Palermo, minaccia l'ex datrice di lavoro con una bottiglia spaccata per alcuni stipendi non percepiti, fermato

Si è presentato dall’ex datrice di lavoro pretendendo il pagamento di alcuni stipendi non percepiti. Un giovane di 27 anni è entrato nel negozio di abbigliamento orientale in via Maqueda a Palermo urlando con in mano una bottiglia spaccata. La titolare ha chiamato aiuto, sono arrivati gli agenti di polizia che hanno bloccato il giovane che è stato portato in commissariato. L’aggressore è stato denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

© Riproduzione riservata