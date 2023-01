Furto notturno ad Agrigento: i ladri rubano sette automezzi

Furto nel deposito di una autocarrozzeria in via Scifo, nei pressi di contrada Fondacazzo, ad Agrigento. I ladri, approfittando dell’oscurità della notte, sono riusciti a portare via sette automezzi appartenenti a persone che li avevano lasciati per effettuare delle riparazioni. Le auto erano parcheggiate all’interno della struttura. Il numero degli automezzi rubati in poche ore lascia tanti dubbi su come sono state portate via. A fare la scoperta è stato il titolare dell’autocarrozzeria che ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Al vaglio degli investigatori la presenza di telecamere che potrebbero aver ripreso l’accaduto.

