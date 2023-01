Open Arms, Salvini all'Ucciardone di Palermo per la nuova udienza

Il ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, è arrivato nell’aula bunker «Falcone e Borsellino' dell’Ucciardone di Palermo, per la nuova udienza del processo Open Arms che lo vede imputato con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per una vicenda che risale all’agosto 2019, quando la nave della ong spagnola fu costretta ad attendere 19 giorni in mare prima di poter far sbarcare le 160 persone che aveva a bordo a seguito di tre diverse operazioni di soccorso. Con Salvini, che all’epoca dei fatti era ministro dell’Interno, il suo avvocato Giulia Bongiorno.

Salvini: "Rischio 15 anni per aver difeso l'Italia"

"Oggi sono per l’ennesima volta a Palermo, nell’Aula Bunker dell’Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo OpenArms. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l’Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge. Sono attesi come testimoni dell’accusa Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, non ci annoieremo. Vi abbraccio e vi aggiorno". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

