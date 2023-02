"Cosa Nostra? È in crisi da tempo". Parola al prof. John Dickie

Professor John Dickie, da oggi in poi allora tutti i mafiosi siciliani acquisteranno come auto una Giulietta nera per viaggiare...

«Speriamo di ridurli tutti al motorino sfasciato al più presto possibile. Certo non è una sorpresa scoprire che Messina Denaro aveva molti soldi a disposizione. Ma una presenza apparentemente così vistosa nel suo territorio sicuramente desta preoccupazione. Omertà diffusa? O solo i vantaggi della tattica, da parte del boss, di adottare un’identità falsa in modo da poter nascondersi in piena vista? Vediamo cosa scopriranno gli investigatori».

Sono passati parecchi giorni dalla cattura del boss Messina Denaro, quali sono gli elementi da considerare che l’hanno colpita di più?

«La vicenda è in conformità con quanto già sapevamo sui latitanti di mafia. Rimangono sempre sul loro territorio, dove comandano e hanno sostenitori».

L’ha sorpresa il comportamento adottato di Messina Denaro? C’è un preciso “linguaggio” da decifrare quando si è di fronte ad eventi del genere...

«Al momento dell’arresto non aveva altre opzioni che arrendersi. I Carabinieri ormai hanno tantissima esperienza nella ricerca dei latitanti. I giorni in cui i processi di mafia si facevano a gabbie vuote sono passati».

Come è stata percepita secondo lei nel mondo la cattura, e come in Gran Bretagna dai giornali e dalla gente?

«L’arresto ha offerto uno spunto per parlare di Cosa Nostra, generalmente assente dai media, in Gran Bretagna almeno, dal momento dell’arresto di Provenzano. Inevitabilmente abbiamo visto dei luoghi comuni in circolazione. Per esempio in molti hanno etichettato Messina Denaro come il capo di tutti i capi. E in genere non ci si rende conto dei progressi fatti durante la sua lunga latitanza nella lotta a Cosa Nostra. Ma la stessa cosa si può dire anche in Italia».

Adesso secondo lei che scenario si apre in Cosa nostra?

«Cosa Nostra come struttura territoriale, la struttura di famiglie e mandamenti che garantiva il controllo del territorio, è in crisi da tempo. Basti pensare al fatto che la Commissione provinciale di Cosa Nostra non riesce a riunirsi dal 1993, dal momento dell’arresto di Totò Riina cioè. I capi palermitani ci hanno provato ben quattro volte a ricostituirla, ma sono stati osservati, filmati, e arrestati. Tutti i capi storici sono dietro le sbarre. Il ponte attraverso l’Atlantico e verso la Cosa Nostra americana è stato interrotto dalla collaborazione tra le autorità italiane e americane. Cosa Nostra è stata tagliata fuori dai grandi canali internazionali del narcotraffico. Ci sono stati migliaia di arresti. I beni confiscati sono una quantità faraonica. Insomma, l’arresto di Messina Denaro è solo uno dei sintomi della crisi in cui Cosa Nostra si trova. Avanti così, perché c’è ancora molto lavoro da fare».

