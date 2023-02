Migranti: si sbarca ancora a Lampedusa, hotspot strapieno. In 187 verso Crotone

Nessuna tregua a Lampedusa. Ancora due sbarchi nelle ultime ore: circa 80 migranti arrivati tra la notte le prime ore del mattino. La situazione nell’hotspot resta critica con circa duemila persone - tra uomini donne e bambini - stipate nella struttura. Ieri circa 400 migranti sono stati portati altrove e la macchina dei trasferimenti resta accesa con traghetti e un aereo messi a disposizione per alleggerire una situazione che resta pesante e degradante.

Sono 459, infatti, i migranti che stanno per lasciare l’hotspot di Lampedusa. In 187, in mattinata, saranno imbarcati su un aereo diretto a Crotone. Altri 89 su un pattugliatore della Guardia di finanza diretto a Pozzallo, nel Ragusano, e 183 sulla nave Galaxy con destinazione Porto Empedocle. A disporre i di trasferimenti, per tentare di alleggerire la struttura di primissima accoglienza dove ci sono 1.769 ospiti a fronte di neanche 400 posti, è stata la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale.

