Palermo, la banda della spaccata colpisce ancora. Blitz in un negozio di vini

Banda della spaccata nuovamente in azione a Palermo. Questa volta, ad essere preso di mira è stato il ristorante "Sciù Rum", che si trova in piazzetta Vincenzo Bonelli, in via Maqueda a Palermo. Ignoti, la notte tra sabato e domenica, hanno prima provato ad entrare dall'ingresso principale ma, non riuscendoci, hanno deciso di spaccare la vetrata del retro, dove c'è la cantina, e sono entrati nel locale rubando alcuni vini. La scoperta solo domenica mattina da parte del titolare, Nasser Ayazpour, iraniano approdato a Palermo oltre 20 anni fa, che si è innamorato della città e ha deciso di aprire un ristorante proprio nel cuore del centro storico.

