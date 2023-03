Un chilo e mezzo di cocaina in Vucciria, arrestato ristoratore di Palermo

Avrebbe potuto fruttare quasi 120 mila euro, secondo una stima degli investigatori, il chilo e mezzo di cocaina rinvenuto dalla Guardia di Finanza alla Vucciria di Palermo, dove un ristoratore di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato. Nell’ambito di un controllo del territorio e insospettiti da un insolito via vai di giovani nei pressi di uno stabile disabitato intestato al 22enne e al fratello, titolari di alcuni locali del quartiere, le Fiamme gialle hanno proceduto con una perquisizione sia nei loro confronti, che all’interno dello stabile. I due uomini sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e soldi in contanti, probabile provento di attività illecite; ingenti quantità di stupefacente sono stati trovate anche nel palazzo, assieme a una macchina conta soldi, banconote di vario taglio e un bilancino di precisione. Il tutto è stato sequestrato e il 22enne sottoposto ai domiciliari su disposizione del gip del Tribunale di Palermo.

