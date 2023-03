Imbrattarono la Scala dei Turchi, Quaranta e Geraci a giudizio

La Procura di Agrigento ha disposto la citazione diretta, per deturpamento di cose altrui e deturpamento di bellezze naturali, dei due che, nella notte fra il 6 e il 7 gennaio del 2022, imbrattarono, con una sostanza chimica rossa, la Scala dei Turchi di Realmonte (Ag). Si tratta di Domenico Quaranta, 49 anni, condannato in passato per gli attentati terroristici dimostrativi alla Valle dei Templi e alla metropolitana di Milano e Francesco Geraci, 46 anni, entrambi di Favara (Ag). A identificare e denunciare i due furono, pochi giorni dopo lo scempio della marna bianca famosa in tutto il mondo, i carabinieri di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere. Ad agire materialmente sarebbe stato Quaranta mentre Geraci avrebbe fatto da autista del furgone Ford Transit e da «palo». Il processo si celebrerà a partire dal 3 luglio davanti al giudice monocratico Rossella Ferraro.

© Riproduzione riservata