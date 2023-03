Maltempo, 23 milioni per gli eventi alluvionali in Sicilia

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 23 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in Sicilia nell’ultimo trimestre dell’anno 2021 e nel gennaio dell’anno scorso e 5.650.000 per l’Emilia Romagna «Lo stanziamento integrativo - ha dichiarato Musumeci - finanzierà il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e dellle infrastrutture strategiche nonchè prime misure di sostegno al tessuto economico e produttivo dei territori interessati». Gli interventi saranno a carico del Fondo per le emergenze nazionali gestito dalla Protezione civile.

