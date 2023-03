Donna travolta da un treno sulla Messina-Palermo. Disagi nei collegamenti nell'intera tratta

Tragedia questa mattina intorno alle 6.50, quando un’anziana è stata travolta da un treno sulla linea ferroviaria Messina-Palermo. Il treno regionale, secondo una prima ricostruzione, era partito dalla stazione di Pollina, nel Palermitano, investendo poco dopo la donna che era sui binari, forse per attraversarli. La circolazione dei treni è stata interrotta nel tratto interessato per consentire i rilievi e le indagini delle forze dell’ordine. Ma le ripercussioni si stanno registrando anche nel corso della mattinata anche nei rispettivi capoluoghi. Treni fermi in stazione che addirittira non sono neanche partiti per le rispettive destinazioni

© Riproduzione riservata