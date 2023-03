Verso le amministrative in Sicilia: in casa FdI-Lega è scontro sui candidati

Da 48 ore Palazzo d’Orleans ha intensificato le manovre per cercare di ricomporre il centrodestra. Ma le spaccature a Catania e Trapani restano profonde. E fanno temere al quartier generale di Forza Italia che alla fine la coalizione vada divisa nelle due principali città al voto il 28 e 29 maggio.

Renato Schifani ha trascorso un intero giorno a Catania, lunedì. Ha tenuto a battesimo il nuovo corso di Forza Italia insieme a Marcello Caruso. E poi ha provato a riavvicinare Fratelli d’Italia e Lega, che hanno in campo almeno tre candidati.

Il primo nome è quello della leghista Valeria Sudano, che ha perfino pubblicato i manifesti elettorali facendo irritare tutti gli alleati (in particolare l’Mpa di Lombardo che ha subito ribattuto dicendosi pronto a correre in prima persona).

Fratelli d’Italia è ancora divisa al proprio interno fra quanti spingono la corsa dell’ex assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e quanti vorrebbero lanciare Sergio Parisi, vicino al sindaco uscente Salvo Pogliese.

Schifani a Catania ha provato prima di tutto a frenare la corsa solitaria della Sudano («il nuovo commissario regionale della Lega ha chiarito che quella della Sudano era una proposta di candidatura, quindi ha ridimensionato questa iniziativa dei cartelloni pubblicitari») e allo stesso tempo ha chiesto a FdI di ricomporre la frattura al proprio interno proponendo un nome soltanto su cui chiedere alla coalizione di convergere: «Attendiamo il candidato di Fratelli d’Italia e poi occorre discutere all’interno della coalizione come si è fatto anche per Palermo, dove c'è stata la convergenza su un ottimo candidato».

Ieri il borsino etneo in casa FdI dava in forte rialzo le quotazioni di Parisi. Ma la partita resta apertissima.

