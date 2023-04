Inchiesta “Hybris” a Gioia Tauro, firmato il reintegro del finanziere Vincenzo Tosto

Torna ad indossare quella divisa alla quale ha giurato fedeltà e lo fa avendo prima lavato gran parte di quella macchia che, per delle accuse pesantissime oggi chiarite, ne aveva sporcato la dignità e l’onore, il finanziere Salvo Tosto, sospeso dal servizio il 9 marzo dopo essere finito agli arresti domiciliari, nell’ambito dell’operazione antimafia “Hybris”, con l’infamante accusa di aver favorito la ’ndrangheta rivelando segreti d’ufficio.

Adesso l’appuntato scelto Tosto, siciliano ma gioiese d’adozione, conosciuto in città per il suo attivismo nel sociale e per le sue battaglie ambientaliste con il Comitato di quartiere Fiume, dopo essersi ripreso la libertà si riprende la seconda cosa più importante che gli era stata portata via, grazie al provvedimento di reintegro firmato dal comandante provinciale, generale Maurizio Cintura.

La disavventura di Tosto – la cui posizione potrebbe essere al più presto archiviata – è paradigmatica dei problemi ai quali chiunque può andare inconsapevolmente incontro, anche un appartenente alle forze dell’ordine, in un contesto così difficile e delicato come Gioia Tauro. A inguaiare, senza rendersene conto, il finanziere era stata proprio la moglie Claudia Paolillo, la quale aveva avvertito la necessità di dispensare dei buoni consigli a Cosimo Romagnosi, classe ’83, un giovane che aveva visto crescere ma che per gli inquirenti sarebbe tra i sodali più attivi dei Piromalli: “… stai attento… tu sai… apri gli occhi e stai attento non ti cacciare in casini … non frequentare brutta gente, non mi fare dire parole in più….”; questa la frase che avrebbe in qualche modo generato l’equivoco poi chiarito dai difensori di Tosto, gli avvocati Glenda Prochilo e Mimmo Infantino junior.

