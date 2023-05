Messina e il caso tangenziale: il “vuoto” comunicativo del Cas e quel filo rosso tra Nasca e Sidoti

I disastrosi primi giorni della nuova viabilità sull’autostrada A20, alle “porte” del viadotto Ritiro di Messina, hanno evidenziato, tra l’altro, come non esista, oggi, una comunicazione degna di questo nome da parte del Consorzio autostrade siciliane. Nessuna informazione ufficiale dall’ente sull’apertura del bypass tra le gallerie Baglio, nessuna informazione sull’imprevista chiusura poche ore dopo, nessuna informazione sulla riapertura, nessuna sull’incidente del giorno successivo. Nulla nemmeno ieri, quando ha preso fuoco un mezzo pesante. Nulla.

Eppure proprio la comunicazione del Cas è stata al centro dei “pensieri” del presidente dell’ente, Filippo Nasca. E c’è un filo rosso che unisce questo tema al feeling di lunga data tra lo stesso Nasca, e l’ex sindaca di Montagnareale, Anna Sidoti, che del Cas è dipendente dell’area tecnica.

Dipendente in aspettativa, però. Lo è stata per gran parte del 2022, continua ad esserlo anche oggi, forte di un incarico da 83 mila euro annui assegnato dalla Regione come esperta nell’ambito dei progetti del Pnrr. Al quale potrebbe aggiungersi quello di responsabile dell’ufficio stampa del Cas. Quasi una chiusura del cerchio rispetto alla campagna elettorale del 2021, quando Anna Sidoti era candidata sindaca a Patti e a introdurne il comizio sul palco in piazza, nelle vesti di «bravo presentatore», era proprio un entusiasta Filippo Nasca, che era tra gli assessori designati in caso di vittoria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata