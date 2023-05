Maltempo a Palermo, il sindaco chiude scuole e asili: “Limitate spostamenti”

Scuole chiuse oggi, per allerta meteo, a Palermo e Trapani. Il sindaco del capoluogo siciliano, Roberto Lagalla, ha emanato l’ordinanza con la quale dispone la chiusura in città di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. Il provvedimento, attuato anche dagli altri sindaci delle città interessate si è reso necessario dopo che, nel pomeriggio di ieri, la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa sui settori occidentali della Sicilia, incluso il territorio di Palermo, dove ha piovuto per tutta la notte e la pioggia non si è fermata. Anche al sindaco di Favignana Francesco Forgione ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e dei cimiteri. Così anche ad Agrigento dove l’allerta è invece arancione, come nel resto della Sicilia centrale. Allerta gialla in quella orientale.

"Missione" rinviata

A causa delle pessime condizioni meteorologiche, la consegna del padiglione riqualificato alla Missione di speranza e carità in via Decollati a Palermo, prevista per questa mattina, è rinviata. La nuova data sarà comunicata successivamente. Lo rende noto la Regione siciliana.

