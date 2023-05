Smercio di cocaina e hashish a Capaci, 7 indagati

Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Carini che hanno eseguito tre misure cautelari, come disposto dal gip di Palermo, su richiesta della procura: arresti domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo di dimora. Contestate le accuse di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuati in concorso. Nello stesso contesto sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari a carico di 4 ulteriori indagati, non raggiunti da misura cautelare.

© Riproduzione riservata