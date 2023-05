Trema la Sicilia, tre scosse tra il Messinese e Catania. La più forte di magnitudo 3.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 00.17 nel nordest della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 37 chilometri di profondità ed epicentro a 8 km da Maniace (Catania) e a 9 da Floresta (Messina). Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Un'altra scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata poi alle 3.22, sempre nel nordest della Sicilia, in provincia di Catania. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino ad Acireale. Pochi minuti dopo si è avuta un’altra scossa di magnitudo 2.5 con epicentro poco più a nord, presso Santa Venerina. Anche in questi casi non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

