Cinquantenne accoltellato a Palermo, è in grave condizioni

E’ ricoverato all’ospedale di Villa Sofia di Palermo un uomo di 50 anni colpito da 4 coltellate ieri in via Ruggero Loria, nella zona dei cantieri navali, a Palermo. L’aggressore sarebbe un altro uomo che non avrebbe gradito gli apprezzamenti rivolti alla figlia e avrebbe - secondo una prima ricostruzione degli investigatori della questura di Palermo - sferrato almeno quattro fendenti allo stomaco dell’uomo. Sul posto sono intervenuta una ambulanza e diverse volanti della polizia di stato: gli agenti hanno individuato l’aggressore e lo hanno sentito in questura. I due uomini si conoscevano, sarebbero vicini di casa e tra i due erano frequenti le liti. Il ferito si trova in prognosi riservata, ha perso molto sangue e ha subito un intervento chirurgico. L’aggressore rischia un’accusa per tentato omicidio.

