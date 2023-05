Sicilia, aggiudicati da Rfi i lavori per l’elettrificazione della Palermo-Trapani via Milo

Rete Ferroviaria Italiana (Società capofila Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’elettrificazione della linea ferroviaria Palermo – Trapani via Milo, tratta Cinisi – Alcamo diramazione Trapani, all’impresa S.I.F.EL.

La gara ha un valore di oltre 37 milioni di euro, finanziati anche con fondi PNRR.

La tratta oggetto dei lavori è lunga circa 87 chilometri, attraversa i territori delle province di Palermo e Trapani e prevede la realizzazione degli impianti necessari per l’elettrificazione della linea oltre alla realizzazione di quattro nuove sottostazioni elettriche nelle località di Partinico, Alcamo, Bruca e Milo.

Gli interventi consentiranno di incrementare la sostenibilità ambientale e acustica del trasporto ferroviario nel bacino trapanese, oltre a migliorare il servizio offerto in termini di comfort e prestazioni.

Per il completamento dell’opera è stata nominato come Commissario Straordinario di Governo Filippo Palazzo.

