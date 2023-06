Agguato nell'Agrigentino, 24enne ferito a pistolettate

Agguato a pistolettate a Canicattì, in provincia di Agrigento. La vittima è un ventiquattrenne raggiunto da alcuni colpi nei pressi di un autolavaggio di via Capitano Ippolito. Il giovane, secondo la ricostruzione dell’episodio, era in fila con la propria vettura all’autolavaggio quando due persone, a bordo di una macchina scura, sono entrate in azione, avvicinandosi al giovane canicattinese, che era in compagnia di un familiare, e hanno esploso almeno 7 colpi di pistola. Il 24enne è stato centrato alla coscia destra e alla tibia sinistra.

