SEGUI QUI IL FESTINO LIVE -> LINK

Il 395° Festino di Santa Rosalia in diretta su Rtp e in streaming su Gazzettadelsud.it. Salvo La Rosa commenta la notte della Santuzza con la sfilata del carro trionfale, gli spettacoli e i classici giochi d’artificio. La regia è di Emanuele Cammarata per Videobank.

© Riproduzione riservata