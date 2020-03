Gianna Nannini annuncia il nuovo tour: tappa in Sicilia, concerto a Catania

Dopo l’uscita del nuovo album di inediti 'La differenza', Gianna Nannini torna sulle scene live europee. Il tour partirà da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Il viaggio in Europa si concluderà ad ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania, con 6 date, e poi su quelli della Svizzera, con 2 date.

Il primo appuntamento in Italia sarà il 30 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Dal 18 novembre porterà poi nei palasport italiani 'La differenzà e i suoi grandi successi.

Queste le date:

15 maggio - Londra (UK) - Shepherd’s Bush

18 maggio - Parigi (FR) - Olympia

20 maggio - Bruxelles (BE) - Cirque Royal

21 maggio - Lussemburgo (LU) - Rockal

30 maggio - Firenze - Stadio Artemio Franchi

23 giugno - Colonia (DE) - Tanzbrunnen

24 giugno - Ehingen (DE) - Marktplatz

26 giugno - Berlino (DE) - Zitadelle

27 giugno - Amburgo (DE) - Stadtpark Openair

9 ottobre - Aalen (DE) - Ulrich Pfeifle Halle

10 ottobre - Ludwigsburg (DE) - Mhp Arena

12 ottobre - Monaco di Baviera (DE) - Philharmonie

13 ottobre - Francoforte (DE) - Alte Oper Frankfurt

15 ottobre - Kempen (DE) - Big Box Allgau

17 ottobre - Norimberga (DE) - Meistersingerhalle

21 ottobre - Zurigo (CH) - Hallenstadion

23 ottobre - Ginevra (CH) - Theatre Du Leman

18 novembre - Bari - Pala Florio

19 novembre - Napoli - Pala Partenope

21 novembre - Catania - Pala Catania

25 novembre - Treviso - Pala Verde

28 novembre - Torino - Pala Alpitour

1 dicembre - Assago, Milano - Mediolanum Forum

3 dicembre - Roma - Palazzo dello Sport

