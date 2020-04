Palermo, morto a 58 anni l'attore Tommaso Caporrimo

«Era un volto caratteristico nelle pellicole girate in Sicilia, avevo recitato con grande impegno dando il meglio di sè anche nel mio film Lo Scambio. Aveva anche una grande sua passione per la cucina e per il cibo». Il regista Salvo Cuccia ricorda così l’attore Tommaso Caporrimo, morto a Palermo, a 58 anni.

Aveva preso parte fra l’altro a film diretti dai registi Peppuccio Tornatore in 'Baaria', Marco Tullio Giordana

nei 'Cento passi', Andrea Porporati in 'Dolce e l’amaro', Roberto Faenza in 'Alla luce del sole', Marco Simon Piccioni in 'Come il vento', Luigi Lo Cascio nella 'Città ideale'. Oltre al cinema Caporrimo aveva la passione per la cucina. Si definiva 'actor-chef' e a volte preparava a pranzi o cene per pochi intimi o per eventi particolari.

«La beffa della vita è quella di un uomo che ha avuto ed esercitato la condivisione e l’amicizia - scrive su Facebook l'attore palermitano Paride Benessai - che oggi va via in silenzio e solitudine. Abbiamo fatto insieme tante cose Abbiamo sognato, urlato insieme per le ingiustizie della vita, del nostro lavoro, ma siamo stati veri, nel silenzio delle nostre riflessioni».

