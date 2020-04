Teatro antico di Taormina, l'estate più triste: annullati eventi e spettacoli

In attesa di novità certe su quella che sarà la cosiddetta “fase 2“, a conclusione del lockdown, l'emergenza Coronavirus porta intanto all'inevitabile stop agli spettacoli estivi al Teatro antico di Taormina. L'amara notizia era già nell'aria da diversi giorni e l'ha confermata nella giornata di ieri il sindaco di Taormina, Mario Bolognari. «Cosa succederà questa estate? Tutti ci chiediamo questo e bisogna essere realisti - ha detto Bolognari -. Non c'è dubbio che tutte le manifestazioni previste al Teatro antico, Taormina Film Festival, Nastri d'Argento, Taobuk e a seguire i vari concerti privati in questo momento devono essere annullati e rinviati ad un periodo migliore. Non sappiamo a quando e in quali condizioni ma è già certo e usciranno i comunicati a breve, che ci sarà lo stop a queste manifestazioni che erano previste a partire da metà giugno. È un elemento ulteriore di preoccupazione per la cosiddetta fase 2, che sarà davvero molto difficile. Ci aspetta un periodo tutto in salita».

«Il nostro assessore al Turismo, Andrea Carpita - ha aggiunto poi Bolognari - in collaborazione con la Regione sta tentando di capire cosa è possibile mettere in campo per i prossimi mesi. Tutte le associazioni naturalmente stanno facendo delle proposte ma noi dobbiamo anche valutare cosa accade complessivamente in Italia e in Sicilia per far ripartire la nostra città e le nostre attività economiche, a partire dal turismo, che è uno dei settori più colpiti da questa pandemia».

