Cinema in lutto, è morta l'attrice palermitana Ileana Rigano

È morta l’attrice palermitana, ma risiedeva da anni a Viagrande, Ileana Rigano, protagonista di tante opere teatrali di successo come «La Governante» o «Per favore non svegliate la signora», per arrivare dal 1974 in poi alla lunga collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, lavorando a fianco di Turi Ferro e Ida Carrara ma anche di tanti altri celebri colleghi.

Struggente nel ruolo di Maria per diversi anni nel Dramma Sacro di Vittoria. Di recente era stata una delle protagoniste nell’episodio 'Una faccenda delicata' del Commissario Montalbano» a fianco di Luca Zingaretti. Per il cinema nel 2019 è stata tra gli interpreti di "Picciridda - Con i piedi nella sabbia» tratto dal romanzo di Catena Fiorello dove ha interpretato la parte di Zia Pina.

Ma la Rigano già nel lontano 1969 aveva recitato nel film di Mauro Bolognini 'Un bellissimo novembre' e nel film della Wertmuller 'Rita la zanzara'. Nel 2007 ha inoltre lavorato con Enzo Monteleone, Alexis Sweet per la realizzazione del film Il capo dei capi dove ha interpretato la parte di La madre di Biagio Schirò. Lascia il marito Roberto Jansen e due figli.

