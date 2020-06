Valle dei Templi di Agrigento, arriva al parco archeologico un percorso per disabili

“Il parco della Valle dei Templi di Agrigento è una realtà evoluta e matura con una grande attenzione al visitatore. Un luogo incantevole che ha ispirato poeti e scrittori. E per questo che, nell’arco di qualche settimana, saremo pronti a inaugurare il percorso dedicato alle persone con disabilità che potranno, così, godere di un’esperienza culturale unica con facilitazioni necessarie alla mobilità. Chiunque, qualunque siano le proprie condizioni fisiche, deve poter accedere ai luoghi dell'arte e viverne le emozioni”.

Così si è espresso l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà, nel corso della visita al parco archeologico della Valle dei Templi dove ha incontrato il Direttore del parco Roberto Sciarratta e la direttrice di Coopculture, società che gestisce i servizi aggiuntivi, Letizia Casuccio. A margine della visita l'assessore Samonà ha anche avuto un momento di confronto con il Sindaco della Città, Lillo Firetto e con alcuni imprenditori e professionisti del territorio.

“Agrigento – ha detto l’assessore dei Beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà – merita più di una visita di mezza giornata, come sembra mostrare oggi il dato relativo alle presenze turistiche. I beni culturali devono rappresentare per la Sicilia un’opportunità a tutto tondo. La cultura e l’identità di un popolo sono rappresentati dal bene artistico-monumentale ma anche dalla cucina, dalle tradizioni, dall’economia, dalle colture che non possono apprezzarsi con una permanenza di poche ore. Dobbiamo impegnarci a sperimentare percorsi nuovi che puntino alla complessiva valorizzazione del territorio”.

© Riproduzione riservata