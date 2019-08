Fondi per l'agricoltura, alla Sicilia 1 milione e mezzo per gli agrumeti caratteristici

Dei tre milioni di euro del Fondo nazionale per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, destinati a 9 regioni italiane, quasi un milione e mezzo se lo è aggiudicato la Sicilia. A darne notizia è l’assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera: «Le risorse saranno assegnate tramite bando di evidenza pubblica - afferma l’assessore - gli agrumicoltori siciliani potranno contare sui benefici di questo sostegno normativo, riservato agli agrumeti che hanno un particolare pregio varietale, paesaggistico storico e ambientale».

Il criterio seguito è stato di attribuire una quota fissa uguale, per un totale di 600 mila euro e una quota in base alla superficie agrumicola di ciascuna regione e alla Sicilia è stato assegnato un plafond di euro 1.469.000 per interventi di recupero, salvaguardia e tutela degli agrumeti caratteristici dell’Isola.

«Questa misura innovativa è destinata alla valorizzazione delle produzioni tipiche e può essere un’altra opportunità per fare impresa e creare lavoro soprattutto per le nuove generazioni - afferma Bandiera - La legge individua come agrumeti caratteristici quelli di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione, dove il clima ed il contesto ambientale conferiscono al prodotto specifiche caratteristiche - rileva l’Assessore - e la Sicilia risponde esattamente a questa descrizione».

«Gli agrumeti siciliani - ha aggiunto l’Assessore Bandiera - costituiscono una parte essenziale del nostro paesaggio e dell’economia di numerosi territori».

