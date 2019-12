Sicilia, risorse per l’agricoltura nel vortice dei contenziosi

«Sulla 6.1 (misura per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori) è stato un errore grave tenere aperto un bando otto mesi: vuol dire vedere presentati migliaia di progetti in più rispetto a quelli che la misura può finanziare. Ha creato situazioni di ricorsi enorme. E nel frattempo le imprese chiedevano si andasse avanti».

L’assessore regionale all’agricoltura, Edy Bandiera, ha pronto il ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa. Il suo non è una mea culpa, ma la consapevolezza delle criticità e delle difficoltà che si sono create: «Tra i tanti progetti e la fretta di dare risposte alle aziende si sono innescati contenziosi che ci stanno complicando la vita. Ma a fronte di poco più di 1600 domande che andremo a finanziare con la dotazione di questa misura, 800 decreti sono stati fatti e sono in registrazione alla Corte dei conti e si va avanti nelle more dei giudizi che andremo a chiedere in appello al Cga sulla restante parte».

