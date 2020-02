Volotea, la compagnia low cost cerca assistenti di volo

In tutte le basi aree di Volotea ci sono nuove possibilità di lavoro. Nel 2019 la compagnia area low cost ha inserito 41 nuove rotte arrivando ad un totale di i 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco) e adesso ha avviato nuove selezioni per assistenti di volo.

Intanto, a Palermo è prevista una presentazione aziendale all'Università di Palermo il 12 febbraio 2020 alle 9 presso l’aula Capitò del Dipartimento d’Ingegneria (ex Scuola Politecnica - piano terra Edificio 7) per lavorare a bordo dei velivoli Volotea in una delle 13 basi operative della compagnia: Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari e Amburgo. Nel 2020 è prevista inoltre l’apertura di altre due basi operative: Napoli e Lione.

