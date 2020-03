Coronavirus, tutela della salute e sicurezza: la strategia del Gruppo Fire

Iniziative in azienda contro il coronavirus. Per fronteggiare l'emergenza ed essere anche in linea con le misure di contenimento imposte dal Governo, il gruppo Fire ha avviato una serie di iniziative: un Team di Gestione Crisi entrato in azione già il 22 febbraio, informazione continua a clienti, fornitori e risorse, trasferte bloccate sin dalle prime fasi dell’emergenza, lavoro agile per il 98% delle persone. È quanto si legge in un articolo sulla Gazzetta del Sud in edicola.

«La salute delle nostre persone e della nostra comunità è al primo posto. Davanti a questo nemico invisibile l’unica arma sono i nostri comportamenti. È quindi essenziale farsi portavoce di una corretta informazione per prevenire il panico da fake news. Ecco perché da subito abbiamo ritenuto opportuno - sottolinea il fondatore Sergio Bommarito - diffondere informazioni provenienti da fonti ufficiali, anche attraverso video tutorial rispetto ai comportamenti da seguire e alle norme di igiene. Queste ultime sono state rafforzate in ogni ufficio: dispenser di gel disinfettante a disposizione per tutti, interventi di disinfezione straordinaria degli ambienti e degli strumenti di lavoro, distanza di sicurezza assicurate".

Ma non solo: tra le iniziative c'è anche la "misurazione della temperatura, fornitura di guanti monouso e mascherine, beni diventati introvabili nelle successive settimane. Inoltre, già 15 giorni fa avevamo cominciato a svuotare consistentemente gli uffici a favore del lavoro da remoto per garantire spazi salubri a chi rimaneva in ufficio per attività di back office. Avevamo già bloccato le trasferte settimane prima, preferendo strumenti di videoconferencing, non solo per noi, ma anche i clienti, i partner e i fornitori con i quali erano previsti incontri presso i nostri uffici".

