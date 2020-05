Ritardi per la cassa integrazione in Sicilia, i sindacati: ci vuole più personale nella task force

Più personale da utilizzare per più ore nella task force della Regione siciliana: questa la soluzione per ridurre il ritardo causato dal disservizio del sistema informatico e pagare il prima possibile la cassa integrazione in deroga. Così la Uil Fpl Sicilia che stamane ha sottoscritto una ipotesi di accordo e che ne chiede subito l’applicazione senza ulteriori perdite di tempo.

«Rimane però la vera criticità, ovvero il cattivo funzionamento della piattaforma su cui vanno effettuati subito i dovuti interventi con una verifica dell’Inps. Tutto ciò per venire incontro ai problemi che hanno interessato i consulenti del lavoro. Ad oggi - ricorda la Uil Fpl Sicilia - solo un centinaio di siciliani hanno ricevuto il sostegno al reddito, servono risposte velocissime perchè l’esasperazione è incontenibile e la gente per vivere non può certo fare ricorso all’usura".

