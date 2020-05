Arrivano i buoni spesa per le famiglie siciliane in difficoltà, si possono pagare bollette e affitto

Non solo alimenti ma anche farmaci, prodotti per l'igiene, bombole del gas, bollette e affitto: sono queste alcune delle spese coperte dai buoni spesa (voucher) che la Regione Siciliana ha previsto per le famiglie più bisognose in questa emergenza causata dal coronavirus e che vengono erogate attraverso i Comuni.

In totale, il budget stanziato dalla Regione ammonta a 100 milioni di euro e ora, a due mesi dall'annuncio, arrivano le istruzioni operative ai Comuni per erogare questi aiuti. In particolare l'elenco delle spese ammesse prevede: alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti, utenze domestiche di luce e gas, canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.

Nelle istruzioni si spiega che la legge regionale 9/2020 ha ampliato le voci di spesa indicate nelle precedenti deliberazioni. Per quanto riguarda le modalità di emissione dei buoni spesa i Comuni potranno distribuire dei voucher cartacei o elettronica da acquistare presso terzi (forma indiretta), oppure può emetterli lo stesso ente (forma diretta). Ogni buono spesa deve riportare i loghi della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo per evitare eventuali riproduzioni illegali.

I pagamenti delle utenze domestiche di luce e gas, nonché dei canoni di locazione di prima abitazione, regolarmente registrati, devono avvenire solo in forma diretta ad opera dei Comuni.

I Comuni e la Regione hanno poi alcuni adempimenti da compiere come l’aggiornamento ogni trimestre dei dati, la verifica dell’avanzamento della spesa a seguito del caricamento da parte del Comune, il caricamento dell'elenco dei destinatari, degli esclusi, degli ammessi e degli ammissbili, gli esercizi commerciali convenzionati, lem fatture di acquisto dei voucher.

