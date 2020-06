Cantieri in Sicilia, la Regione stanzia 12 milioni per la Pozzallo-Ispica

La Giunta Musumeci ha stanziato 12 milioni di euro in favore della strada provinciale Pozzallo-Ispica. Il primo lotto dell’opera è già in esecuzione, il secondo e il terzo lotto sono in fase di progettazione finale.

"Attraverso un’oculata attività di reperimento e sblocco degli investimenti - dice l’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone - il governo Musumeci dà impulso a un’opera dal valore complessivo di 20 milioni di euro, finanziata assieme all’ex Provincia di Ragusa e al Consorzio autostrade siciliane".

La provinciale 46 metterà in connessione il porto di Pozzallo e l’intero comprensorio alla nuova autostrada Siracusa-Gela, la cui costruzione procede. "Dopo la Noto-Pachino completata e l’autostrada - conclude Falcone - aggiungiamo un altro tassello infrastrutturale che cambierà la viabilità del Sud-est siciliano".

