Sicilia, dalla Regione via libera al concorso per assumere 170 guardie forestali

"Una decisione epocale che ci consente di restituire finalmente efficienza operativa al Corpo delle guardie forestali". Cosi' il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha commentato l'approvazione, da parte di Sala d'Ercole, del disegno di legge governativo che prevede la copertura finanziaria per l'assunzione di circa 170 agenti.

"Le ultime assunzioni - prosegue - risalgono a 25 anni fa e questo ha determinato negli anni una cronica carenza di personale e il suo invecchiamento. Prima di noi si era addirittura deciso di portare il Corpo forestale alla sua estinzione. Noi, invece, abbiamo la necessita' di disporre di una polizia ambientale agile ed efficiente, capace di vigilare e tutelare l'immenso e ricco patrimonio naturalistico siciliano".

Il bando di concorso potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, dice la Regione. "Anche in questo caso - commenta l'assessore all'Ambiente Toto Cordaro - il governo Musumeci ha assunto un impegno e lo ha mantenuto. La riqualificazione e il rafforzamento degli organici della Forestale regionale ci consente di mantenere alta la soglia dell'attenzione, sia sulla gestione del territorio, per prevenire fenomeni di sfruttamento improprio o abusi, sia sulla piaga degli incendi boschivi che anche quest'anno, purtroppo, ha interessato la nostra Isola". Il disegno di legge approvato ha previsto anche la rideterminazione dell'indennita' mensile pensionabile per oltre 800 appartenenti ai ruoli del comparto non dirigenziale del Corpo.

