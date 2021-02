Sicilia, mercato auto usate. A Messina la crescita più alta per passaggi di proprietà nel 2° semestre del 2020

Dopo i primi sei mesi segnati dall’impatto del lockdown, il mercato delle auto usate in Sicilia ritorna tra alti e bassi con il segno positivo. Secondo l’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it) -il principale portale in Europa di annunci di auto e moto-, su base dati ACI, in Sicilia nel II semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà di auto usate sono cresciuti del +8,1% (139.887 atti), un dato nettamente superiore alla media nazionale (+3,4%).

Nel II semestre la regione si posiziona al 4° posto in Italia per numerosità, ma se si confrontano i dati con la popolazione residente maggiorenne si classifica al 7° posto con 344,5 passaggi netti ogni 10mila abitanti.

La classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Catania con 35.167 atti (+8,1%), seguita da Palermo con 30.792 (+6%), Messina con 16.343 (+12,9%), Trapani con 12.433 (+6,5%), Siracusa con 12.208 (+6,6%), Agrigento con 11.675 (+7,1%), Ragusa con 9.701 (+10,1%), Caltanissetta con 7.165 (+12,3%) ed Enna con 4.404 (+6,7%)

Rispetto alla popolazione residente maggiorenne al primo posto troviamo sempre Catania con 397,9 passaggi ogni 10mila abitanti, seguita da Siracusa (374,9), Ragusa (371,1), Trapani (350,5), Caltanissetta (336,3), Agrigento (329), Enna (324,7), Messina (313,3) e, fanalino di coda, Palermo (304,8).

Cosa hanno cercato i siciliani nel 2020?

Secondo i dati interni di AutoScout24 ben il 59% delle richieste totali ricevute dagli utenti della regione nel 2020 riguarda vetture diesel. Seguono le auto a benzina con il 37%.

Per quanto attiene le auto ibride ed elettriche, invece, nel mercato dell’usato si è ancora agli inizi, con l’0,8% delle richieste totali.

In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto l’Audi A3, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride l’Audi Q8 e tra le elettriche la Tesla Model 3.

Cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato?

Il prezzo medio di vendita si attesta, in generale, a € 13.300, un dato inferiore alla media nazionale (€ 14.400). Per acquistare una vettura, tra le province “più care” troviamo al primo posto Palermo con un prezzo medio di € 14.830. Seguono Ragusa (€ 14.660), Siracusa e Trapani (entrambe € 13.510), Messina (€ 13.420), Catania (€ 12.750), Agrigento (€ 11.990), Caltanisetta (€ 11.430) e la “più economica” Enna (€ 11.060).

I prezzi salgono se si considerano le vetture usate elettriche (€ 16.490) o ibride (€ 25.440).

Qual è l’età media delle vetture proposte? Rispetto al 2019 la situazione è stabile (9,2 anni).

Provincia Passaggi Netti II sem. 2020 Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2020 CATANIA 35.167 8,1% 397,9 12.750 € PALERMO 30.792 6,0% 304,8 14.830 € MESSINA 16.343 12,9% 313,3 13.420 € TRAPANI 12.433 6,5% 350,5 13.510 € SIRACUSA 12.208 6,6% 374,9 13.510 € AGRIGENTO 11.675 7,1% 329,0 11.990 € RAGUSA 9.701 10,1% 371,1 14.660 € CALTANISSETTA 7.165 12,3% 336,3 11.430 € ENNA 4.404 6,7% 324,7 11.060 € SICILIA 139.887 8,1% 344,5 13.300 €

Fonte: elaborazione Centro Studi di AutoScout24 sia sui passaggi di proprietà forniti dall’ACI, sia su dati interni dell’azienda.

Regioni Passaggi Netti II sem. 2020 Var. % Passaggi netti II sem. 2020 / II sem. 2019 Passaggi proprietà II sem. 2020 ogni 10mila residenti (oltre i 18 anni) Prezzo medio auto in vendita 2020 LOMBARDIA 236.163 4,1% 281,1 14.950 € LAZIO 165.405 6,9% 341,6 13.670 € CAMPANIA 141.876 3,6% 301,5 12.800 € SICILIA 139.887 8,1% 344,5 13.300 € VENETO 124.906 3,5% 304,2 16.790 € PUGLIA 118.670 7,4% 357,0 12.650 € PIEMONTE 116.838 4,5% 318,2 13.340 € EMILIA ROMAGNA 114.329 -1,8% 303,4 14.700 € TOSCANA 90.371 3,7% 287,4 15.180 € SARDEGNA 50.522 8,5% 362,5 12.950 € CALABRIA 50.497 7,5% 317,5 12.200 € MARCHE 36.558 2,7% 284,7 13.950 € LIGURIA 36.342 6,5% 275,3 11.960 € ABRUZZO 34.187 2,9% 310,5 13.170 €

© Riproduzione riservata