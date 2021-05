Scuola, in Sicilia altri 60 milioni di euro per la riqualificazione dei plessi

«La Regione mette in campo altri sessanta milioni di euro per la riqualificazione e l’ammodernamento degli istituti scolastici siciliani. Prosegue la nostra attenzione verso l’edilizia scolastica dell’Isola per rendere i luoghi più accoglienti e sicuri per gli studenti».

Ad annunciarlo il governatore Nello Musumeci, dopo l’aggiornamento dell’elenco relativo agli interventi da finanziare compresi nella graduatoria del Piano triennale 2018-2020.

In particolare, alle tre Città metropolitane è destinato quasi il 50% delle risorse, distribuite tra Catania (11,9 milioni), Messina (11 milioni) e Palermo (5,3 milioni) mentre, tra le restanti province, Trapani fa la parte del leone con un'assegnazione di oltre 11 milioni, mentre le assegnazioni ripartite fra le altre 5 province, oscillano dai 2,1 milioni di Caltanissetta agli 8,2 di Agrigento.

Questi gli interventi previsti nella provincia di Messina: adeguamento sismico, realizzazione del locale mensa e implementazione dell'efficienza energetica della scuola di Mazzarrà Sant'Andrea (1,2 milioni di euro); adeguamento sismico della scuola elementare di Malfa (via Umberto 16) (865 mila euro); adeguamento sismico della scuola elementare di Malfa (via Umberto 12) (835 mila euro); adeguamento sismico della scuola dell'infanzia “San Giuseppe” di Nizza di sicilia (992 mila euro); manutenzione straordinaria e adeguamento della scuola materna in Rocchenere a Pagliara (859 mila euro); completamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola “Biondo” a Letojanni (820 mila euro); messa in sicurezza della scuola primaria (via Napoli) di Francavilla di Sicilia (5,1 milioni di euro); adeguamento sismico, messa in sicurezza e riqualificazione della scuola dell'infanzia comunale di Limina (397 mila euro).

