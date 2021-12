Saldi, quando cominciano in Sicilia?

Partiranno ufficialmente il 2 gennaio i saldi invernali in Sicilia. L’assessorato regionale alle Attività produttive ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di anticipare la data dei saldi invernali al 2 gennaio, come nel resto d’Italia, visto che lo scorso anno erano iniziati il 7 gennaio a causa delle limitazioni e dei divieti per imprese e cittadini imposti dalla pandemia.

«Il decreto uscirà a giorni - assicura l’assessore Mimmo Turano - Ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti, che conoscono a fondo il mercato in questo particolare momento, e anticipare la data».

La conclusione dei saldi invernali è fissata per il 15 marzo. «Giusto anticipare la data al 2 gennaio - dice il presidente di Confimprese Sicilia, Giovanni Felice - per non dare ulteriori vantaggi al commercio online. E’ comunque difficile fare previsioni di vendita, perché il Covid sembra avere cambiato le abitudini dei consumatori».

