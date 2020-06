Rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia, preallerta su tutta l'Isola

La Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per le successive 48 ore. Dichiarato il livello di preallerta per tutta l’Isola.

"Un promontorio sul Mediterraneo centrale interessa il Centro-Sud italiano", riporta la Protezione civile. Settentrione a parte, "sul resto del Territorio solo nubi in transito e qualche sporadico piovasco su Sardegna e regioni centrali, in un contesto di ventilazione poco significativa e temperature senza particolari variazioni".

"Da domani si instaurerà un flusso di correnti nord-occidentali con tempo perlopiù stabile sull’intera Penisola, tranne deboli precipitazioni domenica sui settori appenninici centro-meridionali".

© Riproduzione riservata