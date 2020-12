Meteo, domani allerta arancione in tutta la Sicilia e parte della Calabria

A partire dal pomeriggio si registreranno nuvole compatte su Calabria e Sicilia, con fenomeni associati che diverranno sempre più intensi in serata sui settori ionici di Calabria e Sicilia. Le condizioni peggioreranno nel corso della nottata e per domani la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo arancione per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 6 dicembre. In particolare - si legge nel bollettino 20340 - "si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte; dalla tarda serata e successive 24-36 ore".

Anche in Calabria, allerta arancione quasi su tutta la Regione, ad eccezione dell'alto Cosentino. Precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da piogge di forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento.

