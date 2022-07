La Protezione Civile regionale in Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole dalla mezzanotte e per le successive ventiquattro ore. Rischio incendi alto in provincia di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Catania e Messina sono le città a rischio ondate di calore, dove la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi.

