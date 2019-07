A Pergusa l'assemblea di Siciliani Liberi: tra i temi l'avvio della scuola di formazione politica

Si è tenuta oggi a Pergusa l’Assemblea nazionale di Siciliani Liberi. Il parlamentino del partito indipendentista, eletto al congresso del 2018, ha trattato molti temi tra cui l’avvio a settembre della scuola di formazione politica, diretta dal prof. Massimo Costa, per la quale le iscrizioni si chiuderanno il 15 luglio. Un progetto che vede impegnati in prima fila i Giovani Siciliani Liberi, come ha sottolineato Angelo Priolo, vice coordinatore nazionale del gruppo giovanile.

Il presidente Armando Melodia ha illustrato la proposta, approvata dall'Assembla, di indire per l'inizio del 2020 la prima conferenza programmatica di Siciliani liberi, che avrà l'obiettivo di definire le linee di attività legate al programma, coinvolgendo fin dalla sua preparazione non soltanto gli iscritti ma anche i cittadini, le organizzazioni di categoria, i portatori di interesse, le associazioni.

Il presidente ha evidenziato come in questo momento ci sia assoluto bisogno di parlare di politica, proprio per uscire dal tunnel buio della “disaffezione” dei cittadini. “Noi ci siamo - ha detto il presidente -. E voglio dirlo anche a tutti quegli amici che continuano ad auspicare la nascita di un partito che possa riunire tutte le anime dell'indipendentismo siciliano: non occorre un nuovo partito, il partito indipendentista dei siciliani c'è, esiste e si chiama Siciliani Liberi".

© Riproduzione riservata