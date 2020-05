Sicilia, sburocratizzazione e nuove competenze: FdI presenta un ddl

“Come gruppo parlamentare ci faremo portavoce con il Governo regionale affinché si avvii immediatamente la trattazione di un ddl che punti sulla semplificazione e sburocratizzazione a tutti i livelli: dagli enti locali alla Regione, passando attraverso tutti gli organismi intermedi". Così l’On. Elvira Amata, capogruppo all’ARS di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Statuto.

"Nonché un’azione tesa alla digitalizzazione, e la pianificazione di ammodernamento della pianta organica che comprenda l’avvio di concorsi per turn over e per l’implementazione delle competenze oggi necessarie”.

© Riproduzione riservata