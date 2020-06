Regione Siciliana, l'Ars approva la mozione del Pd sulla fiscalità di vantaggio

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato ieri la mozione "Iniziative per l'elaborazione e l'attuazione di obiettivi strategici rivolti al rilancio economico del Meridione e della Sicilia", presentata dal Partito Democratico.

La mozione impegna il governo regionale ad attivare, attraverso l'interlocuzione con il governo nazionale e le istituzioni europee, una serie di misure di fiscalità di vantaggio per creare lavoro ed attirare investimenti nell'Isola: fra queste, la proposta "Sicilia tax-free" che prevede l'esenzione dalle imposte per un periodo di 10 anni per nuovi investimenti produttivi nel territorio regionale.

